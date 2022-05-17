Перша в Україні сонячна електростанція для освітлення доріг

12:21 15 грудня Київ, Україна

Альтернативна енергетика - вже на дорогах України, в Одеській області біля села Знам'янка була встановлена і введена в експлуатацію перша в країні сонячна електростанція, яка забезпечить живлення для дорожнього освітлення.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області на своїй Facebook-сторінці.

«На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, км 405 встановили першу сонячну електростанцію для живлення зовнішнього освітлення. Станція забезпечує освітлення ділянки дороги біля с. Знам'янка, на якій знаходиться розворот і початок крутого підйому», - йдеться в повідомленні.

Сонячна електростанція складається з трьох трекерів з фотоелектричними модулями, встановлена потужність яких - 36 кВт. Трекери змінюють своє положення в залежності від того, в якій точці знаходиться сонце. Панелі збирають сонячну енергію, а батареї її накопичують. Все працює в автономному режимі. Із заходом сонця автоматично запалюються ліхтарі.



Всього було встановлено 48 батарей, 120 сонячних панелей, 3 трекера-конструкції для панелей і 30 ліхтарів. Встановили генератор, який вмикається, якщо протягом 3-4 днів тримається похмура погода.