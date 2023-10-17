Перша леді України висловила співчуття жертвам теракту в Ізраїлі

18:57 17 жовтня Київ, Україна

Перша леді України Олена Зеленська висловила співчуття жертвам терористичного нападу, скоєного організацією ХАМАС, у телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України у вівторок, 17 жовтня.

Під час розмови Олена Зеленська поділилася своїм глибоким співчуттям та солідарністю з народом Ізраїлю, особливо з сім'ями жертв цього терористичного акту. Вона також наголосила, що українці по всій країні виявляють підтримку та солідарність з Ізраїлем.

На завершення розмови Олена Зеленська згадала про відеоповідомлення, записані українськими військовими на знак підтримки народу Ізраїлю.