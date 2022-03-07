Перша леді України і посол Швеції презентували арт-зону в Києві

18:37 07 червень Київ, Україна

Посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тіберг і перша леді України Олена Зеленська перетворили київські вулиці на арт-зони та запустили україномовний аудіогід в Музеї Ваза.



Захід, який відбувся 6 червня, був присвячений святкуванню Національного дня Швеції.

«Україну і Швецію об'єднують не тільки спільні події минулого, а й теплі, дружні стосунки в наш час. Розширюючи нашу дружбу і співробітництво, ми запускаємо україномовний аудіогід в Музеї Ваза в місті Стокгольм. Це найпопулярніший музей Швеції», - сказала Олена Зеленська під час презентації.

Присутні на презентації арт-зони мали можливість сфотографуватися в ній і перенестися в різні куточки Швеції за допомогою технологій доповненої реальності (augmented reality, AR), - говориться в повідомленні.

«Сьогодні ми представляємо піший маршрут по кутках Швеції прямо тут, в центрі Києва. Ці куточки - це арт-зони, присвячені тисячолітній дружбі, різноманітності, гендерній рівності, інноваційності, екологічності та безбар'єрності», - сказав Тіберг.

З 6 червня по 1 липня всі охочі зможуть пройтися по маршруту від Національного музею історії України до Арки дружби народів. На маршруті представлені ключові цінності, які більше об'єднують Україну і Швецію. Ініціатива представлена в партнерстві з першою леді України.

Як відзначили в ОП, Музей Ваза (Vasa Museum) - морський музей, розташований в столиці Швеції, на острові Юргорден. У ньому представлено судно «Ваза» - єдиний в світі корабель XVII століття, що зберігся до наших днів. Будівництво 64-гарматного корабля тривало близько двох років. Розміри судна становили 52 м від верхівки щогли до кіля і 69 м від носа до корми; вага - 1 200 тонн. На час завершення будівництва це був один з найбільших кораблів в світі.



Корабель «Ваза» був створений з величезною кількістю прикрас і золота, але неточний інженерний розрахунок призвів до того, що судно перекинулося і затонуло в стокгольмській гавані в 1628 році, під час свого першого плавання. Корабель підняли з морського дна 24 квітня 1961 року. Завдяки тому, що збереглося більше 95% первинних елементів конструкції, корабель «Ваза» є унікальною художньою цінністю і однією з найвизначніших туристичних визначних пам'яток в світі.



Аудіогід українською в стокгольмському музеї став 18-м, запущеним в рамках ініціативи першої леді України.