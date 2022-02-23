Перша леді протестувала портал "Дія. Цифрова освіта"
21:00 01 жовтень Київ, Україна
Олена Зеленська перевірила роботу "Дія
. Цифрова освіта". Вона відповіла на запитання тестів до освітнього серіалу "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству", а також серіалу для батьків "Безпека дітей в Інтернеті".
"Мої висновки сьогодні - відмінна платформа, легко користуватися, все зрозуміло. Більше ніж 30 освітніх серіалів на різні теми. Цікаві, корисні. Кожен знайде для себе те, що його цікавить. Раджу всім, заходьте, реєструйтесь, дивіться серіали безкоштовні, вчіться, бо всім нам це дуже зараз необхідно", - сказала Олена Зеленська.
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