Перша леді відвідала фотовиставку "Аргентина очима жінок-художниць"

22:01 05 листопада Київ, Україна

Олена Зеленська поділилася враженнями від виставки фоторобіт аргентинських фотохудожниць "Аргентина очима жінок-художниць". Фотографії та свої емоції перша леді країни розмістила на своїй сторінці в Instagram.



"На запрошення посла Аргентинської Республіки в Україні Олени Летісії Тереси Мікусінські (за яке дякую окремо!) відвідала фотовиставку "Аргентина очима жінок-художниць". У своїх роботах фотохудожниці натхненно і з любов'ю розповідають світу про різноманітність і красу своєї країни та її жителів. Емоційно, чуттєво, по-жіночому... Завжди хотіла побувати в Аргентині, і сьогодні мені це вдалося. Хоча б віртуально.



Українським "будинком" для аргентинських фотопейзажів стало інформаційне агентство "Укрінформ", в приміщенні якого до 11 листопада ви також зможете здійснити віртуальну подорож по Аргентині", - написала під фотографіями перша леді.