19:29 05 серпень Київ, Україна

Гендиректор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський презентував новий автопарк компанії і повідомив про запуск 500 пересувних відділень в шести областях України.



Програма з'явиться в Київській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та на Закарпатті.

"Таких машин планується 2 тис. Одиниць. Це продовження стратегії більш комфортних послуг для людей в межах України. Такі автомобілі будуть їхати в кожен населений пункт, на віддалені хутори, села, де живе менше сотні людей. І чим більше населений пункт, тим частіше такі автомобілі будуть приїжджати, якщо там немає відділення ", - прокоментував запуск програми прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, прем'єр зазначив, що дообладнання авто проходить в Україні на базі одного з Черкаських підприємств, що також збільшить робочі місця.

"Загальна вартість інвестицій в мобільні відділення - понад 1 млрд грн. Більш того, ми отримали пропозиції від Європейського банку реконструкції та розвитку. Сподіваюся, що вже восени підпишемо відповідні угоди, щоб вони також залучалися до фінансування наших сільських відділень, щоб за цей і наступний рік ми могли покрити всю Україну ", - додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, всі мобільні відділення буде супроводжуватися трьома співробітниками - листоношею, водієм і начальником персоналу відділення.



Крім того, міністр додав, що в планах також збільшити зарплату співробітникам "Укрпошти" до 70%.





