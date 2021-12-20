Гендиректор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський презентував новий автопарк компанії і повідомив про запуск 500 пересувних відділень в шести областях України.
Програма з'явиться в Київській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та на Закарпатті.
Програма з'явиться в Київській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та на Закарпатті.
Крім того, прем'єр зазначив, що дообладнання авто проходить в Україні на базі одного з Черкаських підприємств, що також збільшить робочі місця.
За його словами, всі мобільні відділення буде супроводжуватися трьома співробітниками - листоношею, водієм і начальником персоналу відділення.
Крім того, міністр додав, що в планах також збільшити зарплату співробітникам "Укрпошти" до 70%.
Крім того, міністр додав, що в планах також збільшити зарплату співробітникам "Укрпошти" до 70%.
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