Передали одяг та книги: Червоний Хрест відвідав українських військовополонених

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відвідав українських військовополонених, які утримуються в росії, що дозволило делегатам перевірити їхнім стан та поводження з ними, передати новини їхнім сім'ям, а також надати полоненим книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг.
Як повідомляє пресслужба МКЧХ, також делегати відвідали російських військових, які опинилися в українському полоні.
Як повідомляє пресслужба МКЧХ, також делегати відвідали російських військових, які опинилися в українському полоні.
Зокрема, минулого тижня МКЧХ провів один дводенний візит до українських військовополонених, а цього тижня ще один. У той самий час представники Комітету відвідали російських військовополонених. До кінця місяця МКЧХ планує більше відвідувань.
У МКЧХ зазначили, що ці повідомлення — "рятувальне коло для родичів, що страждають".
У Комітеті нагадали, що всі військовополонені мають право на регулярні побачення з делегатами МКЧХ відповідно до Третьої Женевської конвенції.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі