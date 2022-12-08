Передали одяг та книги: Червоний Хрест відвідав українських військовополонених

11:40 08 грудня Київ, Україна

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відвідав українських військовополонених, які утримуються в росії, що дозволило делегатам перевірити їхнім стан та поводження з ними, передати новини їхнім сім'ям, а також надати полоненим книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг.



Як повідомляє пресслужба МКЧХ, також делегати відвідали російських військових, які опинилися в українському полоні.

"Ці візити є важливим кроком у справі збереження людяності в умовах жорстокості міжнародного збройного конфлікту. Ми можемо перевірити, як поводяться з військовополоненими, і переконатися, що сім'ї отримують оновлену інформацію. Я очікую, що ці відвідування призведуть до більш регулярного доступу до всіх військовополонених", - заявила президентка МКЧХ Мір'яна Сполярич.

Зокрема, минулого тижня МКЧХ провів один дводенний візит до українських військовополонених, а цього тижня ще один. У той самий час представники Комітету відвідали російських військовополонених. До кінця місяця МКЧХ планує більше відвідувань.

"Команди МКЧХ зв'язуються з сім'ями військовополонених, щоб поділитися новинами від їхніх близьких. Більшість з них є короткими записки про кохання та особисті новини. Дехто просить членів сім'ї не хвилюватися. Інші просять у них сигарети, шкарпетки та солодощі”, – наголошується у повідомленні.

У МКЧХ зазначили, що ці повідомлення — "рятувальне коло для родичів, що страждають".

"Сім'ям: я хочу, щоб ви знали, що ваші близькі - наш головний пріоритет, і ми не заспокоїмося, доки не побачимо всіх військовополонених", - сказала Сполярич.

У Комітеті нагадали, що всі військовополонені мають право на регулярні побачення з делегатами МКЧХ відповідно до Третьої Женевської конвенції.