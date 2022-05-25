Перед святами пасажиропотік на кордоні збільшився майже вдвічі

10:37 22 грудня Киев, Украина

Передсвяткова пора посилює навантаження на всі пункти пропуску українського кордону. Попри карантини і загрозу поширення коронавірусної інфекції, студенти, заробітчани та родичі з'їжджаються в Україну, щоб відзначити свята в колі рідних.

Держприкордонслужба відзначає збільшення пасажиропотоку на кордоні перед зимовими святами. Як повідомляє пресслужба відомства у вівторок, 22 грудня, кілька днів пасажиропотік на добу фіксується на рівні майже 90 тисяч осіб, тоді як в листопаді і на початку грудня кордон перетинали близько 50 тисяч осіб на добу.

"Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним. Наприклад, в минулому році, в цей же період, пасажиропотік становив майже 300 тис. осіб на добу. Він значною мірою викликаний істотним збільшенням кількості громадян України, які в'їжджають з країн Європейського Союзу, де з 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят і вихідних", - йдеться в повідомленні.

Найбільше пасажиропотік зріс на кордоні з Польщею і в Закарпатській області.

У Держприкордонслужбі нагадують про дотримання карантинних обмежень при в'їзді в Україну.

"Державна прикордонна служба України попереджає, що після новорічно-різдвяних свят традиційно зростає пасажиропотік на виїзд з України. Просимо охочих перетинати в цей період державний кордон ретельно вивчати актуальні карантинні правила в тій країні, куди ви прямуєте, а також країнах, які будете проїжджати транзитом. Наприклад, днями офіційні джерела Польщі повідомили про введення в країні національного карантину з 28 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року", - відзначають в ДПСУ.

Відзначимо, протягом 2020 року Держприкордонслужба не пустила в країну більше ніж 19,5 тис. іноземців.