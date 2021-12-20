Перелік безкоштовних послуг з 2021 роки для майбутніх мам

14:59 11 серпень Київ, Україна

Тариф на медичну допомогу при пологах збільшено в три рази, в НСЗУ розповіли, що буде входити в безкоштовний пакет допомоги з 2021 року.

За даними Національної служби здоров'я України (НСЗУ), безкоштовний пакет допомоги породіллі передбачає наступні послуги:



- моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (при необхідності лабораторно-інструментальні обстеження і консультації лікарів інших спеціальностей);



- медична допомога при фізіологічних пологах, що надається черговий акушерської бригадою;



- медична допомога при ускладнених пологах і кесаревому розтині;



- зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральна анестезія;



- стабілізація стану дитини після народження;



- вакцинація новонародженого згідно з календарем профілактичних щеплень;



- лікарські засоби з національного переліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, які централізовано закуповуються Міністерством охорони здоров'я;





- харчування під час перебування в стаціонарі.

Повідомляється, що отримати допомогу при пологах можуть пацієнтки, які приїхали в обраний акушерський стаціонар, або викликали "швидку", їх туди доставила. Пологи з чергової акушерської бригадою - безкоштовні. Якщо ж пацієнтка хоче народжувати у конкретного лікаря, то за цю послугу заклад може встановлювати додаткову офіційну оплату, згідно з визначеними закладом тарифами.



Відзначається, що допомога при пологах - пріоритетний напрямок в програмі медичних гарантій у 2021 році. Так, НСЗУ пропонує в наступному році збільшити тариф на надання такої допомоги в три рази - до 24 млн грн.



Додамо, що НСЗУ законтрактувала 396 медустанов на надання медичної допомоги при пологах, а 70 з них - спеціалізовані пологові будинки і перинатальні центри. Так, майже 61 000 породіль отримала допомогу в цих медичних закладах протягом квітня-червня. Установам було виплачено НСЗУ 500 млн грн.