12:23 01 квітень Київ, Україна

Відсьогодні мінімальний пенсійний вік для жінок підвищується до 60 років. Це підвищення передбачено законодавством, прийнятим ще в 2011 році.

Згідно зі ст. 26 закону про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування, це останній етап перегляду правил виходу на пенсію за віком при наявності відповідного стажу.

"Жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 по 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію по досягненню віку 59 років 6 місяців. А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком тільки після досягнення ними віку 60 років у 2021 році", - йдеться в роз'ясненні Пенсійного фонду.

Щоб отримати пенсію за віком, страховий стаж повинен бути не менше 28 років. Якщо ж 28-річного стажу немає, то мінімальний вік для виходу на пенсію в 2021 році складе 63 роки (при наявності стажу 18-28 років).



При цьому, зі стажем від 15 до 18 років в 2021 році можна вийти на пенсію при досягненні 65-річного віку.



Якщо до 65 років страховий стаж становитиме менше 25 років, замість пенсії буде надаватися соціальна допомога.