Відсьогодні мінімальний пенсійний вік для жінок підвищується до 60 років. Це підвищення передбачено законодавством, прийнятим ще в 2011 році.
Згідно зі ст. 26 закону про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування, це останній етап перегляду правил виходу на пенсію за віком при наявності відповідного стажу.
Щоб отримати пенсію за віком, страховий стаж повинен бути не менше 28 років. Якщо ж 28-річного стажу немає, то мінімальний вік для виходу на пенсію в 2021 році складе 63 роки (при наявності стажу 18-28 років).
При цьому, зі стажем від 15 до 18 років в 2021 році можна вийти на пенсію при досягненні 65-річного віку.
Якщо до 65 років страховий стаж становитиме менше 25 років, замість пенсії буде надаватися соціальна допомога.
При цьому, зі стажем від 15 до 18 років в 2021 році можна вийти на пенсію при досягненні 65-річного віку.
Якщо до 65 років страховий стаж становитиме менше 25 років, замість пенсії буде надаватися соціальна допомога.
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