Пенсійне посвідчення тепер доступне у додатку Дія

12:20 02 вересня Київ, Україна

У додатку Дія тепер є пенсійне посвідчення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



У додаток додано пенсійні посвідчення за віком та спеціальне: видане з інвалідності, втрати годувальника та з інших причин.



"Тепер можна не носити із собою пластикову картку, а користуватися цифровим документом. Наприклад, для проїзду в громадському транспорті або отримання знижки в аптеках. Ви також можете перевірити або поділитися пенсійним за допомогою QR-коду", - йдеться у повідомленні.



Наголошується, що у додатку Дія відображатимуться пенсійні посвідчення, видані після 2014 року. Наразі в Україні ними користуються 6,3 млн громадян.



"А ось книжечку старого зразка необхідно замінити у Пенсійному фонді", - додав міністр.



Повідомляється також, що пенсійне, видане за віком, з'явиться у додатку автоматично, а спеціальне – необхідно підтягнути самостійно.