Пекін заявив про готовність до Зимових олімпійських ігор – 2022. Фото

18:09 19 січень Київ, Україна

До зимової Олімпіади вже все готове. Перші змагання розпочнуться вже четвертого лютого, а перші олімпійці почнуть заїжджати до селища, де проживатимуть спортсмени, вже наприкінці січня.



Селище для спортсменів поділено на три зони – у Пекіні, Яньціні та Чжанцзякоу. Він був зданий в експлуатацію у липні 2021 року. У 20 житлових будинках одночасно можуть розміститися 2338 спортсменів, тренерів та персоналу.



Стандарти будівництва відповідають рівню трьох зірок. Побудови оформлені у китайському стилі.



У Яньціні село розташоване у горах на висоті 900 метрів над рівнем моря. Там всі корпуси з'єднуються коридорами, що опалюються.. Тут житимуть гірськолижники. До траси вони зможуть дістатися канатною дорогою, а назад за бажанням зможуть спуститися на лижах.



Кімнати розраховані на одного чи двох спортсменів. Обігрівачі, телевізори та кондиціонери керуються зі смартфоном.



Ліжка можна регулювати по висоті, нахилу та довжині.



У селищі цілодобово працюватиме фітнес-центр. До їх послуг також зони відпочинку, банк, кафе та сувенірний магазин.



У кожному селі є клініка з 18 відділеннями, у тому числі з невідкладним та хірургічним.. Тут працює 200 медичних співробітників.



У випадку, якщо хтось із олімпійців захворіє на коронавірус, то його відправлять до лікарні за межами села.



До олімпійського меню увійшли близько 700 страв. Організатори вивчали традиції національних кухонь, хоча, звісно, превалюватимуть китайські страви.