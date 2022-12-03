Педагоги з Дагестану русифікуватимуть українських дітей - ЦНС

Російські окупанти звозять своїх педагогів із Дагестану до захопленого Мелітополя, щоб русифікувати українських дітей. Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Зазначається, що окупанти відчувають дефіцит кадрів.
У Опір зазначили, що більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати з росіянами, а тому вони змушені завозити на окуповані території своїх вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги.
Раніше міська влада Мелітополя повідомляла, що вчителі-колаборанти тікають зі шкіл.
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