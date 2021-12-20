ПЦУ і УПЦ МП відмовилися від проведення хресного ходу в цьому році

За повідомленням міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, Православна церква України і Українська православна церква МП прийшли до обопільного рішення скасувати хресний хід в 1032-ту річницю хрещення Київської Русі. Зазвичай хресний хід проводився в кінці липня.
Міністр схвалив той факт, що предстоятелі православних церков поставилися відповідально до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров'я людей в пріоритет.
Як відомо 28 липня православні віруючі відзначають День хрещення Київської Русі - України і одночасно шанують пам'ять рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі.
У минулому році 28 липня ПЦУ в Києві провела свій перший хресний хід, приурочений до 1031-річчя хрещення Київської Русі. На цей захід зібралися близько 15 тисяч осіб.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі