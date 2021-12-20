ПЦУ і УПЦ МП відмовилися від проведення хресного ходу в цьому році

За повідомленням міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, Православна церква України і Українська православна церква МП прийшли до обопільного рішення скасувати хресний хід в 1032-ту річницю хрещення Київської Русі. Зазвичай хресний хід проводився в кінці липня.

"В кінці липня ми відзначимо тисяча тридцять дві-шу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для віруючих, тому щороку в цей день проходить хресний хід. Але цей рік вніс свої корективи. ПЦУ і УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу. В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину ", - написав Ткаченко.

Міністр схвалив той факт, що предстоятелі православних церков поставилися відповідально до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров'я людей в пріоритет.

Як відомо 28 липня православні віруючі відзначають День хрещення Київської Русі - України і одночасно шанують пам'ять рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі.

У минулому році 28 липня ПЦУ в Києві провела свій перший хресний хід, приурочений до 1031-річчя хрещення Київської Русі. На цей захід зібралися близько 15 тисяч осіб.