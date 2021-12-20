ПЦУ готова поступово перейти на святкування Різдва 25 грудня

10:51 19 грудень Київ, Україна

Після переходу на григоріанський календар православ'я в Україні продовжують відзначати деякі церковні свята по-старому, використовуючи дати юліанського календаря. Це змішання календарів породило у нашій країні два Різдва, два Нових роки. Погодьтеся, що вираз Старий Новий рік звучить абсурдно. Так само безглуздо відзначати Різдво у два різні дні, адже Христос народився один раз і поважати цей факт має кожен, хто вірить у це.

На думку Митрополита Київського та всієї України Єпіфанія, який більш схильний до використання церквами сучасного календаря, за наступні 10 років ПЦУ перейде на святкування Різдва 25 грудня.

Як сказав Єпіфаній, цей перехід має пройти поступово. Адже серед українців дуже міцні традиції, за якими вони продовжують відзначати Різдво по-старому. Хоча є й ті, хто радий відзначити обидві дати.

"Це найбільше пов'язано з традиціями всередині. Я справді не проти переходу. Але щоб це сталося правильно. Потрібно мудро діяти", - сказав голова ПЦУ.

Не забуватимемо також, що наша країна, звільнившись від радянського гніту, давно стала європейською і живе за європейськими правилами.

Світ рухається вперед і вносить нове у всі сфери життя людей. Інтернет входить у церковне користування. Православна церква України запустила мобільний додаток під назвою "Моя церква".