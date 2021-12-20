Патрульна поліція Києва: Центр Києва 24 листопада буде перекрито для водіїв автотранспорту

Так, 24 листопада, з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух на:

Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомляє патрульна поліція Києва.

Патрульна поліція Києва звертає увагу водіїв на проведення масового заходу у центрі міста у середу, 24 листопада.

У поліції не згадується, з якої саме причини вжито вимушених заходів. Але як повідомляє «Главком», сьогодні під будівлею Верховної Ради розпочнеться мітинг противників вакцинації від коронавірусу. Учасники акції протесту пройдуть кількома центральними вулицями міста. Вже фіксують збирання людей біля центральних станцій метро. На вулиці Інститутській багато поліціянтів та нацгвардійців у повній амуніції.

Нагадаємо, 3 листопада антивакцинатори збиралися в центрі Києва на несанкціонованому мітингу, внаслідок чого рух транспорту ускладнився.