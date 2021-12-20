Патрульна поліція Києва: Центр Києва 24 листопада буде перекрито для водіїв автотранспорту

Патрульна поліція Києва звертає увагу водіїв на проведення масового заходу у центрі міста у середу, 24 листопада.
Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомляє патрульна поліція Києва.
У зв'язку із вимушеною необхідністю патруль просить водіїв вибирати маршрут заздалегідь.
Які вулиці будуть перекриті
Так, 24 листопада, з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух на:
- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейській площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
У поліції не згадується, з якої саме причини вжито вимушених заходів. Але як повідомляє «Главком», сьогодні під будівлею Верховної Ради розпочнеться мітинг противників вакцинації від коронавірусу. Учасники акції протесту пройдуть кількома центральними вулицями міста. Вже фіксують збирання людей біля центральних станцій метро. На вулиці Інститутській багато поліціянтів та нацгвардійців у повній амуніції.
Нагадаємо, 3 листопада антивакцинатори збиралися в центрі Києва на несанкціонованому мітингу, внаслідок чого рух транспорту ускладнився.
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