Патріотичні настрої українців: результати опитування

15:25 14 жовтень Київ, Україна

Більшість українців вважають себе патріотами, при цьому 59% громадян у разі виникнення загрози готові відстоювати країну зі зброєю.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", результати якого були опубліковані в середу, 14 жовтня.



Так, 85% респондентів назвали себе патріотами, 12% - протилежної думки. Патріотично налаштованих громадян приблизно однакова кількість у всіх регіонах країни, відносно більше - серед респондентів старшого віку.



69% опитаних позитивно ставляться до святкування 14 жовтня Дня захисника України, 23% - нейтрально і лише 5% - негативно. Найкраще це свято сприймають жителі заходу і центру країни. Близько 60% респондентів сходу і півдня позитивно ставляться до свята, третина - нейтрально, 6-7% - негативно.



59% опитаних готові в разі виникнення загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (в 2019 році таких було 56%, в 2017-ому - 54%, в 2012-ому - 33%). Відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку і людей з високими доходами.



Опитування проводилося 10-12 жовтня серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.