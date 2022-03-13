Паспорт України посів 41 місце в щорічному Індексі паспортів

08:01 19 жовтня Київ, Україна





За 2020 рік український паспорт піднявся на дві позиції вгору в Індексі паспортів Henley & Partners, тепер він знаходиться на 41 сходинці рейтингу.

Зараз паспорт України дозволяє без отримання візи відвідати 129 країн, про це повідомляється в звіті за IV квартал, опублікованому на сайті компанії.



Перше місце в Індексі паспортів продовжує утримувати Японія. Громадяни країни можуть відвідувати без візи (або з візою після прибуття) 191 напрямок світу. Сінгапур залишається на 2-ому місці (190 країн), Південна Корея і Німеччина ділять третю позицію (189). Паспорт Сполучених Штатів - на 7-ому місці (185), наші сусіди Росія і Білорусь - на 48-ому (117) і 67-ому (75) відповідно.



Останнім у рейтингу на 106-ому місці опинився Афганістан, з паспортом якого можна відвідати лише 26 країн.



Індекс паспортів компанії Henley & Partners аналізує візові правила більше ніж 200 країн і територій і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн світу, в які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття).