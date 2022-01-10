"Великодній кошик": українцям пропонують підтримати благодійну ініціативу

12:09 30 квітень Київ, Україна

Напередодні Світлого свята Пасхи Мінсоцполітики звернулося до представників бізнесу і небайдужих українців з пропозицією приєднатися до ініціативи "Великодній кошик".

Мета ініціативи - забезпечити продуктовими наборами самотніх літніх людей, малозабезпечені сім'ї, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та інших людей з уразливих соціальних груп.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

«Керівництво міністерства приєдналося до благодійної ініціативи «Великодній кошик» і привітало жителів поважного віку традиційними українськими солодощами», - йдеться в повідомленні.

В рамках акції міністерство пропонує зібрати продуктові набори вразливим категоріям населення.