"Великодній кошик": українцям пропонують підтримати благодійну ініціативу

12:09 30 квітень Київ, Україна

Напередодні Світлого свята Пасхи Мінсоцполітики звернулося до представників бізнесу і небайдужих українців з пропозицією приєднатися до ініціативи "Великодній кошик".
 
Мета ініціативи - забезпечити продуктовими наборами самотніх літніх людей, малозабезпечені сім'ї, людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та інших людей з уразливих соціальних груп.
 
Про це повідомляє Мінсоцполітики.
«Керівництво міністерства приєдналося до благодійної ініціативи «Великодній кошик» і привітало жителів поважного віку традиційними українськими солодощами», - йдеться в повідомленні.
В рамках акції міністерство пропонує зібрати продуктові набори вразливим категоріям населення.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна особисто закликала всіх небайдужих приєднатися до благодійної ініціативи міністерства «Великодній кошик».

Приєднатися до ініціативи можна за допомогою сервісу платформи «Допомога поруч».