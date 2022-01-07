Великдень: про те, як будуть працювати храми, розповів глава ПЦУ

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Попри пандемію, весь православний світ готується до святкування Великодня. У зв'язку з цим Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній повідомляє, що прийняті в минулому році синодальні рішення Православної церкви України щодо богослужінь на Великдень у період карантину досі залишаються актуальними. Про це в суботу, 24 квітня, глава ПЦУ заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він підкреслив, що, як і раніше, церква просить мирян дотримуватися дистанції і обов'язково надягати маски.

"Храми будуть відкриті. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть відбуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, це обласний центр, або це ОТГ, приймають рішення в залежності від того, в якій зоні вони знаходяться. Якщо це "червона" зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються", - сказав митрополит.

Він зазначив, що під час богослужінь потрібно дотримуватися дистанції і обов'язково надягати маски.

"Звичайно, є ті, які бойкотують, намагаються не надягати маски. Але навіть під час здійснення богослужінь в нашому кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі можна побачити, що 99% тих, які беруть участь в богослужінні, одягнені в маски. Під час богослужіння, коли я бачу, що хтось без маски, то я оголошую, що, будь ласка, зверніть увагу, тому що це дуже важливо. Ми є центральним кафедральним собором. З нас беруть приклад. Якщо ми цього не будемо робити, то, відповідно, не зможемо вимагати від інших", - сказав Єпіфаній.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України підготувало рекомендації для релігійних закладів на час святкування Великодня.