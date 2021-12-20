Великдень - 2021: яких обмежень варто побоюватися

11:14 12 квітень Київ, Україна

На сьогодні стосовно карантинних обмежень на момент святкування Пасхи ведуться переговори з релігійними організаціями.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.



У питанні проведення Великодніх свят належить знайти найоптимальніше і компромісне рішення, повідомив він.



Зараз для церков і храмів уже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі, напевно, будуть просити пом'якшити обмеження на період Пасхи, каже головний санлікар.

"Ми хочемо, щоб хтось був в храмі, але з дотриманням усіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Пасхи онлайн, який був в минулому році", - сказав Ляшко.

За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат і перелік обмежень на свята в МОЗ очікують напрацювати протягом тижня.



Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".