Великдень - 2021: яких обмежень варто побоюватися

На сьогодні стосовно карантинних обмежень на момент святкування Пасхи ведуться переговори з релігійними організаціями.
Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
У питанні проведення Великодніх свят належить знайти найоптимальніше і компромісне рішення, повідомив він.
Зараз для церков і храмів уже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі, напевно, будуть просити пом'якшити обмеження на період Пасхи, каже головний санлікар.
У питанні проведення Великодніх свят належить знайти найоптимальніше і компромісне рішення, повідомив він.
Зараз для церков і храмів уже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі, напевно, будуть просити пом'якшити обмеження на період Пасхи, каже головний санлікар.
За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат і перелік обмежень на свята в МОЗ очікують напрацювати протягом тижня.
Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".
Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".
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