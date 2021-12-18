Великдень 2021: як зібрати великодній кошик

Великдень обов'язково припадає на недільний день і завжди відзначається після іудейської Пасхи, в цьому році для православних християн Світле Христове Воскресіння випадає на 2 травня.
Православні віряни починають готуватися до торжества за сім тижнів, дотримуючись Великого посту.
Останній тиждень перед святом називається Страсним або Великою седмицею. За традицією, з четверга по суботу печуть паски, фарбують яйця, запікають м'ясо і збирають великодній кошик, щоб освятити його в церкві протягом Великої суботи або після пасхального богослужіння.
У свято Пасхи відбувається розговіння після тривалого Великого посту. Трапезу заведено починати з продуктів, освячених у церкві. В першу чергу - з яєць і паски.
Значення крашанок та паски
Великоднє яйце символізує життя, відродження, а традиція фарбувати яйця на Великдень йде корінням в глибоку старовину.
Одна з легенд говорить, що перше пасхальне яйце Марія Магдалина піднесла в дар римському імператору Тиберію зі словами: "Христос Воскрес!".
Однак Тиберій не повірив її словами, заперечивши, що ніхто не може воскреснути, так само як біле яйце не може стати червоним. Як тільки останнє слово злетіло з губ імператора, сталося диво і куряче яйце, принесене Марією, стало червоним.
Червоний колір символізує кров, пролиту Ісусом на хресті.
Останній тиждень перед святом називається Страсним або Великою седмицею. За традицією, з четверга по суботу печуть паски, фарбують яйця, запікають м'ясо і збирають великодній кошик, щоб освятити його в церкві протягом Великої суботи або після пасхального богослужіння.
У свято Пасхи відбувається розговіння після тривалого Великого посту. Трапезу заведено починати з продуктів, освячених у церкві. В першу чергу - з яєць і паски.
Значення крашанок та паски
Великоднє яйце символізує життя, відродження, а традиція фарбувати яйця на Великдень йде корінням в глибоку старовину.
Одна з легенд говорить, що перше пасхальне яйце Марія Магдалина піднесла в дар римському імператору Тиберію зі словами: "Христос Воскрес!".
Однак Тиберій не повірив її словами, заперечивши, що ніхто не може воскреснути, так само як біле яйце не може стати червоним. Як тільки останнє слово злетіло з губ імператора, сталося диво і куряче яйце, принесене Марією, стало червоним.
Червоний колір символізує кров, пролиту Ісусом на хресті.
З давніх-давен вважається, що саме великоднє освячене яйце має бути першою їжею після 40-денного посту.
Паска - це пасхальний хліб, що нагадує про Воскресіння Христове.
Багато хто пов'язує приготування пасок з язичницькою традицією випікати хліб навесні і приносити його в жертву богам родючості, яка існувала у багатьох народів. Однак в християнстві паска - прообраз артоса - квасного хліба, який освячують в перший день Пасхи.
Після воскресіння Христос брав участь в трапезах з апостолами і коли він вознісся на небо, учні в пам'ять про Спасителя залишали йому місце за столом і частину хліба.
Кожного разу після закінчення трапези, підносячи подяку Богові, вони піднімали цю частину хліба, кажучи: "Христос воскрес!".
Згодом апостольський звичай застосували до свята Воскресіння Христового. В цей час артос, що покладається на Великдень в храмі перед поглядами вірян, служить нагадуванням невидимої присутності воскреслого Господа.
В колі близьких людей як артос виступає паска.
Що покласти у великодній кошик, крім паски і яєць
Віряни наповнюють кошик за бажанням і можливостям. Після пасхальної служби священник читає дві молитви: на освячення пасок, яєць, молочних страв і на освячення м'яса.
Крім паски, яєць і сирної паски в кошик традиційно кладуть сіль, м'ясо, сир, сало, ковбасу, вершкове масло, хрін та інші продукти.
Слід пам'ятати, що якщо з якихось причин освятити продукти не вдалося, це не означає, що святкування Пасхи не відбулося.
Для православного християнина важливіше сповідатися, причаститися і відвідати храм.
Що не можна освячувати на Великдень
Поширеним питанням є доцільність освячення алкоголю. У великодньому кошику не місце горілці, коньяку, лікеру, пива, і т.п. припустимо покласти пляшку червоного вина, однак слід пам'ятати, що вживати його потрібно в невеликій кількості.
Серед м'ясних продуктів не повинно бути кров'яної ковбаси.
Не потрібно класти у великодній кошик воду, ікони, хрестики та інші речі. Для освячення таких предметів існують інші дні і церковні правила.
Бажано уникати екзотичних фруктів і делікатесів. Також існує помилкова думка, що необхідно освятити ніж, яким будуть нарізати пасхальні страви.
Важливо пам'ятати, що не можна викидати освячені в свято продукти. Їх потрібно з'їсти, поділитися з родичами, сусідами або нужденними.
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