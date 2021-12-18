Великдень 2021: як зібрати великодній кошик

19:26 20 квітень Київ, Україна

Великдень обов'язково припадає на недільний день і завжди відзначається після іудейської Пасхи, в цьому році для православних християн Світле Христове Воскресіння випадає на 2 травня.





Останній тиждень перед святом називається Страсним або Великою седмицею. За традицією, з четверга по суботу печуть паски, фарбують яйця, запікають м'ясо і збирають великодній кошик, щоб освятити його в церкві протягом Великої суботи або після



У свято Пасхи відбувається розговіння після тривалого Великого посту. Трапезу заведено починати з продуктів, освячених у церкві. В першу чергу - з яєць і паски.



Значення крашанок та паски



Великоднє яйце символізує життя, відродження, а традиція фарбувати яйця на Великдень йде корінням в глибоку старовину.



Одна з легенд говорить, що перше пасхальне яйце Марія Магдалина піднесла в дар римському імператору Тиберію зі словами: "Христос Воскрес!".



Однак Тиберій не повірив її словами, заперечивши, що ніхто не може воскреснути, так само як біле яйце не може стати червоним. Як тільки останнє слово злетіло з губ імператора, сталося диво і куряче яйце, принесене Марією, стало червоним.



Червоний колір символізує кров, пролиту Ісусом на хресті. Православні віряни починають готуватися до торжества за сім тижнів, дотримуючись Великого посту.Останній тиждень перед святом називається Страсним або Великою седмицею. За традицією, з четверга по суботу печуть паски, фарбують яйця, запікають м'ясо і збирають великодній кошик, щоб освятити його в церкві протягом Великої суботи або після пасхального богослужіння.У свято Пасхи відбувається розговіння після тривалого Великого посту. Трапезу заведено починати з продуктів, освячених у церкві. В першу чергу - з яєць і паски.Великоднє яйце символізує життя, відродження, а традиція фарбувати яйця на Великдень йде корінням в глибоку старовину.Одна з легенд говорить, що перше пасхальне яйце Марія Магдалина піднесла в дар римському імператору Тиберію зі словами: "Христос Воскрес!".Однак Тиберій не повірив її словами, заперечивши, що ніхто не може воскреснути, так само як біле яйце не може стати червоним. Як тільки останнє слово злетіло з губ імператора, сталося диво і куряче яйце, принесене Марією, стало червоним.Червоний колір символізує кров, пролиту Ісусом на хресті.

З давніх-давен вважається, що саме великоднє освячене яйце має бути першою їжею після 40-денного посту.

Паска - це пасхальний хліб, що нагадує про Воскресіння Христове.



Багато хто пов'язує приготування пасок з язичницькою традицією випікати хліб навесні і приносити його в жертву богам родючості, яка існувала у багатьох народів. Однак в християнстві паска - прообраз артоса - квасного хліба, який освячують в перший день Пасхи.



Після воскресіння Христос брав участь в трапезах з апостолами і коли він вознісся на небо, учні в пам'ять про Спасителя залишали йому місце за столом і частину хліба.



Кожного разу після закінчення трапези, підносячи подяку Богові, вони піднімали цю частину хліба, кажучи: "Христос воскрес!".



Згодом апостольський звичай застосували до свята Воскресіння Христового. В цей час артос, що покладається на Великдень в храмі перед поглядами вірян, служить нагадуванням невидимої присутності воскреслого Господа.



В колі близьких людей як артос виступає паска.



Що покласти у великодній кошик, крім паски і яєць



Віряни наповнюють кошик за бажанням і можливостям. Після пасхальної служби священник читає дві молитви: на освячення пасок, яєць, молочних страв і на освячення м'яса.



Крім паски, яєць і сирної паски в кошик традиційно кладуть сіль, м'ясо, сир, сало, ковбасу, вершкове масло, хрін та інші продукти.



Слід пам'ятати, що якщо з якихось причин освятити продукти не вдалося, це не означає, що святкування Пасхи не відбулося.

Для православного християнина важливіше сповідатися, причаститися і відвідати храм.

Що не можна освячувати на Великдень



Поширеним питанням є доцільність освячення алкоголю. У великодньому кошику не місце горілці, коньяку, лікеру, пива, і т.п. припустимо покласти пляшку червоного вина, однак слід пам'ятати, що вживати його потрібно в невеликій кількості.



Серед м'ясних продуктів не повинно бути кров'яної ковбаси.



Не потрібно класти у великодній кошик воду, ікони, хрестики та інші речі. Для освячення таких предметів існують інші дні і церковні правила.



Бажано уникати екзотичних фруктів і делікатесів. Також існує помилкова думка, що необхідно освятити ніж, яким будуть нарізати пасхальні страви.



Важливо пам'ятати, що не можна викидати освячені в свято продукти. Їх потрібно з'їсти, поділитися з родичами, сусідами або нужденними.