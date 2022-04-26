ПАРЄ обрала суддю Європейського суду з прав людини України

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала юриста-міжнародника Миколу Гнатовського суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) України. Наша держава зволікала з поданням кандидатури три роки.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила голова української делегації у ПАРЄ, народний депутат від "Слуги народу" Марія Мезенцева.
Як зазначила депутат, кандидатуру Гнатовського підтримали 167 із 190 голосів.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила голова української делегації у ПАРЄ, народний депутат від "Слуги народу" Марія Мезенцева.
Як зазначила депутат, кандидатуру Гнатовського підтримали 167 із 190 голосів.
До березня минулого року Гнатовський був головою Європейського комітету із запобігання тортурам та є доцентом кафедри міжнародного права КНУ ім. Тараса Шевченка. Як експерт з прав людини та міжнародного гуманітарного права співпрацював із Радою Європи, Європейським Союзом, ОБСЄ, ООН, Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ігнатовський є автором наукових та науково-методичних публікацій з міжнародного та європейського права, прав людини, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, теорії міжнародного права тощо.
Далі Ігнатовський має скласти присягу судді на дев'ятирічний термін.
Суддю Європейського суду з прав людини від України не могли призначити три роки, оскільки держава не подавала кандидатури. Попередницею Ігнатовського на цій посаді з 2010 до 2019 року була Ганна Юдковська.
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