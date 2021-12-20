Партія "Слуга народу" подала ініціативу на ухвалення законопроєкту про корупцію у ЗСУ та Міноборони України

Депутат Олена Шуляк розповіла, що партія «Слуга народу» подала звернення уряду на розгляд їхніх вимог, де вони вказують на необхідність посилити контроль та покарання особам-корупціонерам у ЗСУ та Міноборони.

Про це голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила в інтерв'ю програми "Свобода слова" у понеділок, 15 листопада.

У терміновому зверненні від партії уряду народний депутат наголосила на необхідності термінового ухвалення законопроєкту про корупцію у військових інфраструктурах, в якому необхідно врахувати найсуворіші заходи покарання у сприянні корупційних схем, які мають місце у Збройних силах України, а також у Міністерстві оборони.

Депутат нагадала про гучну справу колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

Подібні злочини, як запевняє голова партії, мають нести найсерйозніші покарання. Тому партія «Слуга народу» подала до Верховної Ради звернення про те, щоб цей законопроєкт у найкоротші терміни було розглянуто у парламенті.