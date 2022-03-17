Пародія на картину Моне продана за 7 млн ​​фунтів стерлінгів

10:38 22 жовтня Київ, Україна

На аукціоні Sotheby's за лічені хвилини була продана чергова пародія вуличного художника Бенксі.

Торги тривали вісім хвилин. Картина Бенксі має назву "Покажи мені Моне" і зображує ставок з водяними ліліями відомого французького імпресіоніста Клода Моне, завалений візками з супермаркету і іншим сміттям. Художник написав її в 2005 році. Картина пішла з молотка за 7 мільйонів фунтів стерлінгів (10 мільйонів доларів).

Втім, "Покажи мені Моне" не вдалося побити рекорд минулого року.

Тоді його робота Devolved Parliament (Автономний парламент), що зображає мавп в палаті громад Великобританії, була продана майже за 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 мільйонів доларів).

Оригінал Моне "Ставок з ліліями"

Бенксі відомий в основному своїми вуличними графіті на соціальні та політичні теми і провокаційними акціями. Художник приховує своє реальне ім'я і не показує обличчя. Однією з найвідоміших його робіт стала "Дівчинка з повітряною кулею". Картину продали в 2018 році за $1,4 млн на аукціоні Sotheby's. Однак після удару молотка робота самознищилася.