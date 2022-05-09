Парад безсмертного полку пройшов у Херсоні та Енергодарі

12:43 09 травня Київ, Україна

У місцевому парку зібрали натовп із червоними прапорами та назвали це безсмертним полком, масовку людей похилого віку везли з Криму.

"Безсмертний полк" провели в окупованих російськими військами Херсоні, Скадовську та Енергодарі.

Про це повідомляють росЗМІ.

Кремлівські ЗМІ розповсюджують відео, як "безсмертний полк" провели у Херсоні вперше.

У міському парку Слави зібрали групу людей із червоними прапорами.

ЗМІ писали, що людей для цього звозитимуть із Криму.

Відео знімали російські пропагандисти.

Також повідомляється, нібито на Херсонщині та у Запорізькій області "проходять святкові заходи" на честь Дня Перемоги. 