Парад безсмертного полку пройшов у Херсоні та Енергодарі

У місцевому парку зібрали натовп із червоними прапорами та назвали це безсмертним полком, масовку людей похилого віку везли з Криму.
"Безсмертний полк" провели в окупованих російськими військами Херсоні, Скадовську та Енергодарі.
Про це повідомляють росЗМІ.
Кремлівські ЗМІ розповсюджують відео, як "безсмертний полк" провели у Херсоні вперше.
У міському парку Слави зібрали групу людей із червоними прапорами.
ЗМІ писали, що людей для цього звозитимуть із Криму.
Відео знімали російські пропагандисти.
Також повідомляється, нібито на Херсонщині та у Запорізькій області "проходять святкові заходи" на честь Дня Перемоги.
"Безсмертний полк" провели в окупованих російськими військами Херсоні, Скадовську та Енергодарі.
Про це повідомляють росЗМІ.
Кремлівські ЗМІ розповсюджують відео, як "безсмертний полк" провели у Херсоні вперше.
У міському парку Слави зібрали групу людей із червоними прапорами.
ЗМІ писали, що людей для цього звозитимуть із Криму.
Відео знімали російські пропагандисти.
Також повідомляється, нібито на Херсонщині та у Запорізькій області "проходять святкові заходи" на честь Дня Перемоги.
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