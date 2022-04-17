Папа Римський завершив проповідь на Святій Месі словами українською

09:00 17 квітня Київ, Україна

Як відомо, сьогодні, 17 квітня, католики всього світу відзначають Світле Воскресіння Христове. За повідомленням Радіо Ватикану, Папа Римський Франциск під час Всеношного пасхального чування звернувся зі словами втіхи до народу України, який страждає через вторгнення РФ і війну, і завершив свою проповідь на Святій Месі словами українською мовою.

Напередодні вечірнього богослужіння відбулася зустріч Франциска з українською делегацією, до якої входили представники Верховної Ради та місцевих органів влади, зокрема мер Мелітополя Іван Федоров, якого було звільнено з російського полону.

Коли Папа завершував проповідь та молитву на Святій Месі великодньої навечір'я, він звернувся до гостей з України з такими словами:

"У цій темряві, в якій ви живете, пане мер, панове депутати, у непроглядному сутінку війни та жорстокості, ми всі молимося з вами і про вас, цієї ночі. Ми молимося про втіху таких страждань. Ми можемо тільки поділитися з вами нашою близькістю, нашою молитвою і сказати: "Міцніться! Ми поряд з вами!". А також розповісти про найбільше, що святкується сьогодні: українською мовою "Христос воскрес!"

Раніше Папа закликав до Великоднього перемир'я в Україні. Папа Римський закликає до перемир'я в Україні, але не заради переозброєння та відновлення боїв.