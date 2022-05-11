Папа Римський зустрівся із дружинами бійців батальйону «Азов»

Папа Римський Франциск зустрівся 11 травня у Ватикані з дружинами бійців полку «Азов» Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк. Їхні чоловіки зараз перебувають на заводі «Азовсталь» у Маріуполі.
Раніше українки написали листа Папі Франциску та отримали запрошення приїхати до Ватикану.
Раніше українки написали листа Папі Франциску та отримали запрошення приїхати до Ватикану.
«Святий отче, наші чоловіки зараз перебувають на території „Азовсталі“ у Маріуполі. Вони не мають ні їжі, ні води. Багато поранених, багато загиблих», — звернулася до Папи Римського одна з українок. Потім друга жінка продовжила: Ви - наша остання надія. Ми сподіваємося, що вам вдасться врятувати їхнє життя. Будь ласка, не дайте їм померти. Папа Римський відповів, що молитиметься за їхніх чоловіків.
Дружини бійців вручили йому фотографії з «Азовсталі» та звернення, в якому йдеться про те, що чоловіки готові скласти зброю на території третьої країни у разі евакуації. Також вони зазначили, що їхнім чоловікам не можна здаватися в полон, оскільки їх катуватимуть та уб'ють.
На аудієнції також був присутній видавець "Медіазони" Петро Верзилов. Він запитав у Папи, чи матиме він можливість приїхати до Маріуполя, Запоріжжя, щоб сприяти порятунку людей. "Я говорив з кардиналом, він сказав, що не проблема", - відповів Франциск.
Раніше полк "Азов" опублікував фотографії поранених українських бійців, заблокованих на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Бійці попросили ООН та Червоний Хрест організувати негайну евакуацію поранених військових.
Нагадаємо, що ви маєте можливість підписати петицію для реалізації процедури «extraction», яка дозволить врятувати захисників Маріуполя.
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