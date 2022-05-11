Папа Римський зустрівся із дружинами бійців батальйону «Азов»

18:36 11 травня Київ, Україна

Папа Римський Франциск зустрівся 11 травня у Ватикані з дружинами бійців полку «Азов» Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк. Їхні чоловіки зараз перебувають на заводі «Азовсталь» у Маріуполі.

Раніше українки написали листа Папі Франциску та отримали запрошення приїхати до Ватикану.

«Святий отче, наші чоловіки зараз перебувають на території „Азовсталі“ у Маріуполі. Вони не мають ні їжі, ні води. Багато поранених, багато загиблих», — звернулася до Папи Римського одна з українок. Потім друга жінка продовжила: Ви - наша остання надія. Ми сподіваємося, що вам вдасться врятувати їхнє життя. Будь ласка, не дайте їм померти. Папа Римський відповів, що молитиметься за їхніх чоловіків.

Дружини бійців вручили йому фотографії з «Азовсталі» та звернення, в якому йдеться про те, що чоловіки готові скласти зброю на території третьої країни у разі евакуації. Також вони зазначили, що їхнім чоловікам не можна здаватися в полон, оскільки їх катуватимуть та уб'ють.

На аудієнції також був присутній видавець "Медіазони" Петро Верзилов. Він запитав у Папи, чи матиме він можливість приїхати до Маріуполя, Запоріжжя, щоб сприяти порятунку людей. "Я говорив з кардиналом, він сказав, що не проблема", - відповів Франциск.

Раніше полк "Азов" опублікував фотографії поранених українських бійців, заблокованих на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Бійці попросили ООН та Червоний Хрест організувати негайну евакуацію поранених військових.

Нагадаємо, що ви маєте можливість підписати петицію для реалізації процедури «extraction», яка дозволить врятувати захисників Маріуполя.