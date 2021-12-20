Папа Римський може найближчим часом відвідати Україну

18:37 02 грудень Київ, Україна

Найближчим часом може відбутися візит Папи Римського Франциска до України, заявив глава УГКЦ Святослав Шевчук. За його словами, віряни чекають, що після цього закінчиться війна в Україні.

"У нас хороша новина. Очікуємо, що відбудеться його візит (Папи Римського, - ред.) до України. Це ще не анонсовано, але ми вже живемо в очікуванні та приготуванні", - заявив глава У країнської греко - католицької церкви ( УГКЦ).

Він наголосив, що це потужний сигнал підтримки українського народу. За словами Шевчука, він кілька тижнів тому мав нагоду особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну.

"Він дуже переймається долею простих людей. Тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті", - наголосив він.

Шевчук також зазначив, що розповів Папі про спільні відчуття серед представників різних українських церков та релігій про те, що війна закінчиться після того, як Папа відвідає Україну.



Папа Римський неодноразово закликав до миру в Україні. Зокрема, під час виступу перед вірянами 18 квітня він закликав уникнути зростання напруженості на сході України та "вчинити дії, які підвищать взаємну довіру, створять умови для таких необхідних примирень та миру".



Нагадаємо, востаннє візит Папи Римського до України відбувся 20 років тому. Тоді це зробив Папа Іван Павло ІІ 23 червня 2001 року. Понтифік відвідав Київ та Львів. Його наступники – Бенедикт XVI та Франциск – в Україні не були.