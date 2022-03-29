Озвучені переможці конкурсу на кращу артилерійську батарею ЗСУ

20:07 03 листопада Київ, Україна

Організатори Всеукраїнського конкурсу на кращу артилерійську батарею ЗСУ визначилися з переможцями. Під нагородженням мається на увазі урочисте вручення грошових премій.



Кращими причіпною і протитанковою батареями визнані воїни 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Артилеристи нагороджені грошовими преміями в розмірі 230 тис. і 205 тис. гривень відповідно.



Звання кращої мінометної батареї отримали військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Перемога в цій номінації передбачає грошову премію 135 тис. гривень.



Кращою реактивною батареєю стали артилеристи 81-ї окремої аеромобільної бригади. Вони отримають 140 тис. гривень.



Кращою самохідною батареєю стали воїни 26-ї артилерійської бригади. Їх чекає грошова премія - 200 тис. гривень.



На конкурсі були представлені підрозділи десантно-штурмових військ, військово-морських сил та сухопутних військ. Всього 14 батарей. Конкурс передбачав випробування в чотирьох номінаціях - тактичній, індивідуальній, спеціальній та спортивній.