Озеленення планети: Україна стала лідером всесвітньої акції

15:21 23 квітень Київ, Україна

Організатори глобального екологічного проєкту Greening of the Planet оголосили результати акції «1 мільйон дерев за 1 добу в 100 країнах світу», згідно з якими Україна стала лідером за кількістю висаджених дерев.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.



В акції взяли участь 2 145 493 учасники зі 110 країн. Серед них з України - 559 004 людини. Більше ніж 70 іноземних дипломатичних установ України взяли участь або планують приєднатися до ініціативи.



Як наголошується в повідомленні, всього висадили 5 544 679 дерев. З них в Україні - 4 124 590, в світі - 1 420 089. Садили дерева 184 видів.



Країни-лідери, які організували найбільшу кількість висаджених дерев: Україна, Канада, Великобританія, Білорусь, Туреччина, Молдова, Польща, Індонезія, Туніс, Чорногорія, Кувейт, Сінгапур.



Висадка дерев відбулася в рамках акції «1 мільйон дерев за 1 добу в 100 країнах світу», яка проходила 10 квітня. Організатором виступив глобальний екологічний проєкт «Greening of the Planet».