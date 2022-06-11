Відповідь Президента на петицію про відміну заборони виїзду чоловіків з України

10:07 11 червня Київ, Україна

Президент Зеленський відповів на петицію про відміну заборони виїзду для чоловіків з України, яка у травні зібрала понад 27 тисяч голосів.

У петиції йшлося про те, щоб скасувати заборону на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову при мобілізації добровольців.

Відповідаючи на петицію, президент заявив, що згідно з Конституцією, захист суверенітету та територіальної цілісності держави – справа всього українського народу. Тому скасування заборони виїзду буде після завершення дії воєнного стану.

Щодо "черг мобілізації", то Кабміну доручено опрацювати питання.

Раніше в МВС запропонували дозволити виїзд чоловіків під час воєнного стану, ввівши страховий внесок у 3-5 тисяч доларів.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до правил перетину держкордону, дозволивши виїжджати ряду категорій військовозобов'язаних чоловіків - водіям, спортсменам та залізничникам.