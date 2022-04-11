Відповідь МОЗ на бойкот українцями карантину вихідного дня

10:19 14 листопада Київ, Україна

В Україні перемогти коронавірус не буде можливості, поки народ не об'єднається в єдиний фронт з медиками. А поки що народ бореться проти МОЗ. Бурхливими протестами і бойкотом зустріли багато міст введення так званого карантину вихідного дня.

Оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

"Вони б ще перейменували суботу та неділю, тому що у нас в постанові з нуля годин суботи до нуля годин понеділка", - сказав він.

За словами міністра, в постанові Кабміну про карантин вихідного дня мова йде не про "вихідні", а про період часу з півночі суботи до 00:00 понеділка. Тому рішення Львова скасувати вихідні не допоможе уникнути карантину вихідного дня.

Відзначимо, слідом за Львовом таке рішення прийняли і в Івано-Франківську.

Також відмовилися дотримуватися карантину на вихідних Дніпро, Тернопіль, Рівне, Житомир, Черкаси та деякі трохи менші міста.