Відступ води після підтоплення: Херсонська область відновлюється

12:06 21 червня Київ, Україна

З моменту підриву Каховської ГЕС та підтоплення великих територій на півдні України вода почала відступати від 32 населених пунктів у Херсонській області, як повідомив Олександр Прокудін, голова обласної військової адміністрації.



Середній рівень води знизився до 56 сантиметрів, і на цей момент вода вже залишила 32 населені пункти.



Тим не менш, деякі райони, такі як Херсон, Новогреднєво та Благодатівка, як і раніше, залишаються підтопленими, сумарно зачеплені повінню 595 будинків.



ДСНС зазначає, що на ранок 21 червня спостерігається поступове зниження рівня води, що нині становить 0,25 метра (за добу рівень знизився на 1 сантиметр).



Рятувальники повідомляють, що на правому березі річки Дніпро, як і раніше, підтоплено 3 населені пункти, а на тимчасово окупованій території - 17.