Вирушили в дорогу два нових поїзди до польського Перемишля - УЗ

Укрзалізниця у суботу, 11 червня, відправила у перші рейси два нові поїзди до міста Перемишль у Польщі – з Києва та Запоріжжя. Квитки на наступні рейси вже у продажу. Про це повідомляється в Telegram-каналі УЗ.
Так, поїзд №53/54 Київ - Перемишль - Київ відправляється о 19:48 і прибуває до Перемишля наступного дня о 07:21.. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 18:39 та прибуває до Києва о 09:21.
У свою чергу поїзд №31/32 Запоріжжя - Перемишль - Запоріжжя відправляється із Запоріжжя о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33, і прибуває до Перемишля о 12:50.. З Перемишля поїзд відходить о 16:00, зупиняється у Дніпрі о 13:26 і прибуває до Запоріжжя о 15:51.
Запуск нових поїздів до Укрзалізниці пояснили збільшенням кількості українців, які повертаються додому залізницею.
Крім того, напередодні чеський перевізник RegioJet запустив регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом.
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