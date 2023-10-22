Опалювальний сезон в Україні: чи зростуть тарифи та субсидії – Шмигаль

У деяких областях України вже розпочався опалювальний сезон. Споживачів тепла непокоїть питання тарифів на теплопостачання і що буде із субсидіями.

На засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав повну відповідь на ці питання.

Так, за словами Шмигаля, тарифи на теплопостачання населення в опалювальному сезоні залишаться без змін.

При цьому він зазначив, що під час опалювального сезону місцева влада має, перш за все, подбати про опалення у школах, лікарнях, дитячих садках та інших об'єктах соціальної інфраструктури.

"В енергетичній системі зараз немає дефіциту. Відключення чи графіки не використовуються. Але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, тож продовжуємо підготовку", - сказав прем'єр.

Щодо субсидій, то вони будуть продовжені автоматично.