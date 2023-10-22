Опалювальний сезон в Україні: чи зростуть тарифи та субсидії – Шмигаль

У деяких областях України вже розпочався опалювальний сезон. Споживачів тепла непокоїть питання тарифів на теплопостачання і що буде із субсидіями.
На засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав повну відповідь на ці питання.
Так, за словами Шмигаля, тарифи на теплопостачання населення в опалювальному сезоні залишаться без змін.
При цьому він зазначив, що під час опалювального сезону місцева влада має, перш за все, подбати про опалення у школах, лікарнях, дитячих садках та інших об'єктах соціальної інфраструктури.
Щодо субсидій, то вони будуть продовжені автоматично.
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