Опалювальний сезон в Україні офіційно завершено

11:33 06 квітня Київ, Україна

Україна завершила опалювальний сезон, голова Міненерго Герман Галущенко охарактеризував його як успішний, пише РБК-Україна у середу, 6 квітня.



Він сказав, що через війну не може назвати конкретні дані про запаси енергоресурсів.



"Але скажу так - вугілля значно більше мільйона тонн, а газу більше ніж 9 млрд кубометрів", - сказав Галущенко.



"На жаль, останні 40 днів війни були, звичайно, випробуванням для енергосистеми. Але можна впевнено констатувати, що прогнози так званих "експертів", які говорили про неминучий провал сезону, м'яко кажучи, не справдилися", - додав міністр.



Таким чином Україна використала понад половину запасів газу – на початку опалювального сезону у сховищах було 18,7 млрд кубометрів газу.