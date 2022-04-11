Опалювальний сезон продовжено у регіонах, які прийняли внутрішніх переселенців

10:16 11 квітня Київ, Україна

Окремі регіони України достроково завершили опалювальний сезон через воєнні дії. У штатному режимі триває опалювальний сезон у регіонах, які прийняли велику кількість внутрішньопереміщених осіб.



Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у Фейсбуці.



"У цій війні ворог робить все, щоб завдати максимальних збитків нашим людям та нашій інфраструктурі. Зокрема, це стосується галузі теплопостачання. Регіони, які першими зазнали удару від росіян, були змушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання (наприклад, у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях, місті Чернігів)", - йдеться у повідомленні.



Також достроково завершено опалювальний сезон у регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Так, за словами міністра, рішення про припинення теплопостачання було обґрунтовано ухвалено органами місцевого самоврядування, зокрема, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Черкаської областей та у містах Київ та Дніпро.



"Там, де це можливо, надаються послуги з централізованого теплопостачання й у місті Харків", - зазначив Чернишов.



Також він оголосив про початок підготовки до опалювального сезону 2022/2023 років.