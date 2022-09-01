Опалювальний сезон розпочнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж звичайно – голова «Нафтогазу»

«Якщо таке велике місто, як Київ чи Харків [буде відключено], звичайно, [комплектів] буде недостатньо, але в деяких невеликих містах ці набори екстреної допомоги матимуть значення», – сказав Вітренко і підсумував, що все залежатиме від масштабу завданої шкоди.