Опалювальний сезон розпочнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж звичайно – голова «Нафтогазу»

Опалювальний сезон в Україні почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж звичайно, повідомив в інтерв'ю виданню The Guardian голова правління НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко.
За його словами, термостати на централізованих системах опалення радянських часів налаштовані на те, щоб увімкнути їх пізніше та вимкнути раніше.
Вітренко каже, що зима буде «найхолоднішою за останні десятиліття», а температура повітря в приміщеннях буде +17-18 °C, що на 4 градуси нижче за норму.
Якщо температура повітря на вулиці опуститься до -10 °C, людям потрібно буде запастися ковдрами та теплим одягом.
Глава «Нафтогазу» зазначив, що без фінансової підтримки Україні не вистачить газу: «Це означатиме, що у нас будуть справді високі ризики для [зриву] енергосистеми».
Для імпорту газу Україні потрібно близько десяти мільярдів доларів: союзники розуміють потребу, але Вітренко не впевнений, що Україна отримає гроші.
Україна виробляє 60% необхідного газу всередині країни. Близько 50% газових родовищ розташовані на Харківщині, за чотири милі від фронту (це близько 6,5 кілометра).
У разі, якщо росія атакуватиме газову інфраструктуру чи газодобувні об'єкти, Україна готує аварійні комплекти, які зможуть обслуговувати до 200 тис. людей, у тому числі мобільні котельні, мобільні обігрівачі та дизельні генератори.
За його словами, термостати на централізованих системах опалення радянських часів налаштовані на те, щоб увімкнути їх пізніше та вимкнути раніше.
Вітренко каже, що зима буде «найхолоднішою за останні десятиліття», а температура повітря в приміщеннях буде +17-18 °C, що на 4 градуси нижче за норму.
Якщо температура повітря на вулиці опуститься до -10 °C, людям потрібно буде запастися ковдрами та теплим одягом.
Глава «Нафтогазу» зазначив, що без фінансової підтримки Україні не вистачить газу: «Це означатиме, що у нас будуть справді високі ризики для [зриву] енергосистеми».
Для імпорту газу Україні потрібно близько десяти мільярдів доларів: союзники розуміють потребу, але Вітренко не впевнений, що Україна отримає гроші.
Україна виробляє 60% необхідного газу всередині країни. Близько 50% газових родовищ розташовані на Харківщині, за чотири милі від фронту (це близько 6,5 кілометра).
У разі, якщо росія атакуватиме газову інфраструктуру чи газодобувні об'єкти, Україна готує аварійні комплекти, які зможуть обслуговувати до 200 тис. людей, у тому числі мобільні котельні, мобільні обігрівачі та дизельні генератори.
Зиму 2022-2023 років називають «найскладнішою за всі роки незалежності».
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