Опалювальний сезон буде, але не у всіх - борги по ЖКГ

Україна частково готова до опалювального сезону. Можливо, він буде непростим, проте в уряді впевнені, що вони повністю готові до випробувань температурою.
В уряді заявили про те, що Україна повністю готова до початку нового опалювального сезону, який повинен стартувати приблизно від 15 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр України в рамках позачергового засідання Кабміну.
За словами чиновника, в цьому році країна рекордно запаслася вугіллям і газом для того, щоб українці відчували себе в холоди комфортно.
Також прем'єр зазначив, що пряма відповідальність за проведення успішного опалювального сезону лежить на місцевих органах влади, проте сам уряд збирається уважно стежити і контролювати цей процес.
Нагадаємо, що зовсім скоро в Україні почнеться опалювальний сезон, однак, через багатомільйонні борги «Нафтогазу», деякі міста просто залишаться без опалення. Так, проблеми є в 56 містах України, якщо місцеві тепломережі не оплатять 90% боргів, то газ від «Нафтогазу» не надійде в котельні.
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