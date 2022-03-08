Опалювальний сезон буде, але не у всіх - борги по ЖКГ

Україна частково готова до опалювального сезону. Можливо, він буде непростим, проте в уряді впевнені, що вони повністю готові до випробувань температурою.

В уряді заявили про те, що Україна повністю готова до початку нового опалювального сезону, який повинен стартувати приблизно від 15 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр України в рамках позачергового засідання Кабміну.

За словами чиновника, в цьому році країна рекордно запаслася вугіллям і газом для того, щоб українці відчували себе в холоди комфортно.

«Готовність будинків, мереж, котелень вже більше як 95%, підготовка йде відповідно до графіків. Українці отримають тепло вчасно відразу після початку опалювального сезону», - сказав він.

Також прем'єр зазначив, що пряма відповідальність за проведення успішного опалювального сезону лежить на місцевих органах влади, проте сам уряд збирається уважно стежити і контролювати цей процес.

Нагадаємо, що зовсім скоро в Україні почнеться опалювальний сезон, однак, через багатомільйонні борги «Нафтогазу», деякі міста просто залишаться без опалення. Так, проблеми є в 56 містах України, якщо місцеві тепломережі не оплатять 90% боргів, то газ від «Нафтогазу» не надійде в котельні.