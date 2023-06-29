Ставлення українців до Китаю та Туреччини погіршується

12:38 29 червня Київ, Україна

У жовтні минулого року Китай вважали швидше нейтральною країною 63% українців, зараз же ця оцінка змінилася на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну.

Такими є результати опитування Соціологічної групи Рейтинг.

Щодо Туреччини, то оцінка її як нейтральної країни збільшилася: 48% респондентів вважають її нейтральною, 40% - дружньою, тоді як минулого року оцінка її як дружньої країни (51%) була більшою ніж нейтральна (39%).



Водночас ставлення українців до найбільших країн союзників залишається позитивним. Так, 94% українців вважають Польщу дружньою країною, 86% вважають дружніми США, 85% – Велику Британію, 80% – Німеччину.



У той самий час 2% українців вважають Польщу нейтральною країною, 7% вважають нейтральними США, 6% - Великобританію, 14% - Німеччину.



Проте 1% українців вважають Польщу ворожою країною, 2% вважають ворожими США, 1% – Велику Британію, 2% – Німеччину.



Опитування проводилося 1-2 червня серед тисячі громадян віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Похибка становить трохи більше 3,1%.