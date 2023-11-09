Ставлення до Сталіна в Україні та росії у 2023 році

17:42 09 листопада Київ, Україна

У 2023 році лише 9% українців вважають диктатора Йосипа Сталіна "великим вождем", тоді як понад 60% росіян захоплюються, поважають або симпатизують йому.

Про це повідомили у Київському міжнародному інституті соціології на основі опитування за вересень-жовтень 2023 року.



Соціологи зазначають, що ставлення до особистості Сталіна є одним із показників, що характеризують рівень декомунізації у суспільстві.



З твердженням, що "Сталін був великим вождем", зараз погоджується лише 9% респондентів в Україні, 72% не вважають його таким, а 18% не можуть відповісти.



Зокрема, дослідники зазначають, що кількість тих, хто вважає Сталіна великим вождем, збільшується із заходу на схід (захід – 6,2%, центр – 7,1%, південь – 9,6%, схід – 15,4%), а різниця з віком збільшується несуттєво (від 9% у віці 18-29 років до 12% у віці 70 років та старше).



У той самий час у 1991 році тих, хто симпатизував Сталіну, було 27%. Далі цей відсоток зростав, і 2002-го таких було майже 40%.



Подібне опитування КМІС проводив у травні, тоді більшість українців - 61% - мали негативне ставлення і лише 4% - позитивне.



Натомість дослідники розглянули результати опитування російської організації "Левада-центр", репрезентативні для населення росії та отримані за допомогою такого ж питання.



У 1991-1992 роках практично не було різниці у кількості тих, хто вважав Сталіна великим вождем, але вже у 2016-му різниця була. 2021-го вона становила вже 40%, а 2023-го – 45%.



Дослідники зазначають, що якщо ще 2012 року в Україні та росії приблизно однакова частка населення позитивно ставилися до Сталіна, то далі в Україні в цілому ставало менше симпатиків, а в росії, навпаки, кількість стрімко зростала: з 28% до 63%.



Більше того, останні 10 років Сталін очолює список найвидатніших людей усіх часів та народів з погляду населення росії.