Скасовано евакуацію мешканців Енергодару

07:26 28 березня Київ, Україна

Евакуацію з Енергодару, яку було заплановано на ранок 28 березня, скасували. Запорізька обласна військова адміністрація не схвалила формування колони. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.



"Шановна громада Енергодару! Ми вкотре змушені скасувати формування колони на евакуацію до Запоріжжя, виїзд якої планувався на ранок понеділка", - йдеться у повідомленні.



Орлов зазначив, що станом на 23.30 27 березня Запорізька ОВА не дала дозвіл на формування евакуаційної колони.



Мер звернувся до президента України Володимира Зеленського, віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та голови Запорізької ОВ Олександра Старуха з проханням на державному рівні організувати "зелений коридор" для виїзду мешканців тимчасово окупованого.