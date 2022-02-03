Звідки українці беруть натхнення на подорожі

18:46 31 січень Київ, Україна





Найчастіше українці планують подорожі, прислухаючись до порад друзів та родичів. Друге за популярністю джерело натхнення – соцмережі, а на 3-му місці – поради знайомих, які живуть за кордоном.



YouTube-контент про подорожі опинився на 4-му місці, на 5-му – вибір без вибору, тобто робочі та бізнес-поїздки. Топ-6 закривають телепрограми, присвячені подорожам.



З соцмереж для планування подорожей більш доросле населення найчастіше використовує Facebook. На другому місці - Instagram, там тревел-контент цікавить насамперед молодь. Держагентство розвитку туризму (ДАРТ) провело дослідження про те, які джерела інформації українці найчастіше використовують, коли вирішують, куди вирушити у подорож. Розповідаємо, що вдалося дізнатися.Найчастіше українці планують подорожі, прислухаючись до порад друзів та родичів. Друге за популярністю джерело натхнення – соцмережі, а на 3-му місці – поради знайомих, які живуть за кордоном.YouTube-контент про подорожі опинився на 4-му місці, на 5-му – вибір без вибору, тобто робочі та бізнес-поїздки. Топ-6 закривають телепрограми, присвячені подорожам.З соцмереж для планування подорожей більш доросле населення найчастіше використовує Facebook. На другому місці - Instagram, там тревел-контент цікавить насамперед молодь.

Найменш популярними ресурсами для пошуку натхнення на подорожі виявилися TikTok та Twitter.



Також у ДАРТ з'ясували, що 56% українців, плануючи свій відпочинок за кордоном, користуються допомогою туроператорів та турагенств. Самостійно свої мандри планують 44%.



Найпопулярнішим туристичним напрямком для українців у 2021 році стала Туреччина. На другому місці – Польща, а на третьому – Грузія.



Туреччина, Польща та Грузія входили до трійки найпопулярніших напрямків незалежно від сезону. Польща стабільно була на другому місці протягом року, поступившись Грузії лише у сезон літніх відпусток.