Відключення світла: "Укренерго" застосувало графіки обмеження промисловості по всій країні

11:08 25 жовтня Київ, Україна

"Укренерго" вимушено обмежило споживання електроенергії промисловими споживачами у всіх регіонах. Про це повідомляє пресслужба компанії. Йдеться також і про інші категорії споживачів.

"Для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Примусові обмеження споживачів електроенергії є повністю контрольованим заходом. Він дозволяє знизити навантаження на електромережі та дозволяє збалансувати роботу енергосистеми, пояснили в компанії.



Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та обмежень споживачів.