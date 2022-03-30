Відпочинок з користю: ​​на столичному фестивалі Atlas Weekend можна буде вакцинуватися

Організатори довгоочікуваного музичного фестивалю Atlas Weekend вирішили зробити свій внесок в боротьбу з пандемією в Україні і оголосили про можливість вакцинуватися безпосередньо під час фестивалю.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці фестивалю.
Вакцинація пройде з 5 по 11 липня в 9 павільйоні на ВДНГ. Всі охочі можуть отримати дозу вакцини протягом всього фестивалю з 10:00 до 16:00.
Щоб допустили до вакцинації, потрібна попередня онлайн-реєстрація через сервіс HELSI і паспорт (або його електронна версія в додатку Дія).
Відзначається, що вакцинація охочих буде проведена вакциною CoronaVac.
Вакцинація пройде з 5 по 11 липня в 9 павільйоні на ВДНГ. Всі охочі можуть отримати дозу вакцини протягом всього фестивалю з 10:00 до 16:00.
Щоб допустили до вакцинації, потрібна попередня онлайн-реєстрація через сервіс HELSI і паспорт (або його електронна версія в додатку Дія).
Відзначається, що вакцинація охочих буде проведена вакциною CoronaVac.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі