Відпочинок з користю: ​​на столичному фестивалі Atlas Weekend можна буде вакцинуватися

12:38 02 липня Київ, Україна

Організатори довгоочікуваного музичного фестивалю Atlas Weekend вирішили зробити свій внесок в боротьбу з пандемією в Україні і оголосили про можливість вакцинуватися безпосередньо під час фестивалю.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці фестивалю.



Вакцинація пройде з 5 по 11 липня в 9 павільйоні на ВДНГ. Всі охочі можуть отримати дозу вакцини протягом всього фестивалю з 10:00 до 16:00.



Щоб допустили до вакцинації, потрібна попередня онлайн-реєстрація через сервіс HELSI і паспорт (або його електронна версія в додатку Дія).



Відзначається, що вакцинація охочих буде проведена вакциною CoronaVac.