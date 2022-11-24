Відділки поліції запрацювали у форматі пунктів незламності

Відділки Нацполіції у регіонах України працюватимуть як місця обігріву. Люди також можуть звернутися до поліціянтів у разі потреби або повідомити про злочини чи наслідки російських ударів.
Як розповів голова Національної поліції Ігор Клименко, усі підрозділи поліції обладнані генераторами та готові приймати громадян, у тому числі за потреби для обігріву.
Як розповів голова Національної поліції Ігор Клименко, усі підрозділи поліції обладнані генераторами та готові приймати громадян, у тому числі за потреби для обігріву.
Загалом понад 1200 відділків поліції по всій території України працюють у повному режимі.
Клименко також розповів, що кількість автомобільних патрулів збільшили вдвічі. Також додатково працюватимуть 3 000 патрулів піших по всіх регіонах держави.
Клименко також розповів, що кількість автомобільних патрулів збільшили вдвічі. Також додатково працюватимуть 3 000 патрулів піших по всіх регіонах держави.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що по всій країні розгортають новий проєкт підтримки людей – Пункти незламності.
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