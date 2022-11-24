Відділки поліції запрацювали у форматі пунктів незламності

08:01 24 листопада Київ, Україна

Відділки Нацполіції у регіонах України працюватимуть як місця обігріву. Люди також можуть звернутися до поліціянтів у разі потреби або повідомити про злочини чи наслідки російських ударів.



Як розповів голова Національної поліції Ігор Клименко, усі підрозділи поліції обладнані генераторами та готові приймати громадян, у тому числі за потреби для обігріву.

"Всі правоохоронні структури та рятувальники готувалися до такої ситуації. Люди мають знати: правоохоронці поряд. Ми організували засоби зв'язку поліціянтів по всій території держави. Громадяни, якщо відчуватимуть небезпеку, мають звернутися до поліції", - наголосив він.

Загалом понад 1200 відділків поліції по всій території України працюють у повному режимі.



Клименко також розповів, що кількість автомобільних патрулів збільшили вдвічі. Також додатково працюватимуть 3 000 патрулів піших по всіх регіонах держави.

"Я закликаю громадян, які не мають зв'язку, виходити на вулиці та звертатися до поліціянтів із повідомленнями про злочини внаслідок бомбардувань, злочини, які можуть бути скоєні або скоєні в темряві", - зазначив Клименко.