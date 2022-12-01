Відділення «Укрпошти» у 20 тисячах населених пунктів працюватимуть без світла та інтернету

13:34 01 грудня Київ, Україна

«Укрпошта» створила «мережу незламності» – відділення компанії працюватимуть без світла та інтернет-зв'язку у понад 20 тисячах населених пунктів, повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Ваш бізнес чи особисті замовлення більше не будуть залежними від планових чи аварійних графіків відключень», – зазначив Смілянський.
Оформити відправку можна буде офлайн, безпосередньо у відділенні. Якщо є можливість використовувати мобільний інтернет та додаток «Укрпошти», можна оформити відправку самостійно у додатку та просто залишити посилки у відділенні.

Інструкцію щодо оформлення посилки можна знайти за цим посиланням, а інформацію про роботу поштових відділень – на карті «Укрпошти».
"Ми вже пройшли не один "експрес-курс" щодо пристосування до нових умов, тому все нове для нас – за кілька днів стає звичним". Вони ще дурніші, ніж ми думали, якщо й досі думають, що ми сядемо на місці, склавши руки від безпорадності", - написав Смілянський.