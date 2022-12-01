Відділення «Укрпошти» у 20 тисячах населених пунктів працюватимуть без світла та інтернету

«Укрпошта» створила «мережу незламності» – відділення компанії працюватимуть без світла та інтернет-зв'язку у понад 20 тисячах населених пунктів, повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Оформити відправку можна буде офлайн, безпосередньо у відділенні. Якщо є можливість використовувати мобільний інтернет та додаток «Укрпошти», можна оформити відправку самостійно у додатку та просто залишити посилки у відділенні.
Інструкцію щодо оформлення посилки можна знайти за цим посиланням, а інформацію про роботу поштових відділень – на карті «Укрпошти».
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