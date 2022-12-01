Відділення «Укрпошти» у 20 тисячах населених пунктів працюватимуть без світла та інтернету

13:34 01 грудня Київ, Україна

«Укрпошта» створила «мережу незламності» – відділення компанії працюватимуть без світла та інтернет-зв'язку у понад 20 тисячах населених пунктів, повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Ваш бізнес чи особисті замовлення більше не будуть залежними від планових чи аварійних графіків відключень», – зазначив Смілянський.

Оформити відправку можна буде офлайн, безпосередньо у відділенні. Якщо є можливість використовувати мобільний інтернет та додаток «Укрпошти», можна оформити відправку самостійно у додатку та просто залишити посилки у відділенні.



Інструкцію щодо оформлення посилки можна знайти за цим Інструкцію щодо оформлення посилки можна знайти за цим посиланням , а інформацію про роботу поштових відділень – на карті «Укрпошти».