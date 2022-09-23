Розпач окупантів: у Маріуполі закликають жінок піти на війну

Через успішний наступ ЗСУ росіяни намагаються мобілізувати населення окупованих територій. У Маріуполі почали розповсюджувати листівки із закликами до жінок приєднатися до окупантів та піти на війну проти України.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
Чиновники опублікували приклад листівки, на якій російською написано "А на що готова ти заради перемоги?".
У Маріупольській міськраді кажуть, що поява таких листівок – свідчення відчаю росіян.
Чиновники опублікували приклад листівки, на якій російською написано "А на що готова ти заради перемоги?".
У Маріупольській міськраді кажуть, що поява таких листівок – свідчення відчаю росіян.
Інформація, що на деяких окупованих територіях росіяни розглядають варіант мобілізації жінок на війну, з'являлася раніше. Наприклад, в окупованій Луганській області про підписання відповідного указу ватажками так званої ЛНР повідомляли ще в травні. До “мобілізаційного резерву” планували включити жінок віком від 35 до 50 років з винятком для матерів-одиначок і тих, що мають трьох і більше дітей.
Нагадаємо, що примусова мобілізація на захоплених рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції. Якщо ви проживаєте на окупованих територіях, ознайомтеся з інструкцією про те, що робити, якщо вас насильно закликають на війну.
Нагадаємо, що примусова мобілізація на захоплених рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції. Якщо ви проживаєте на окупованих територіях, ознайомтеся з інструкцією про те, що робити, якщо вас насильно закликають на війну.
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