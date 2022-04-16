Від рук агресора в Україні загинуло 200 дітей, понад 360 – поранено

10:14 16 квітня Київ, Україна

Росії вдалося повністю розвінчати славу солдата-захисника та визволителя. Тепер в очах усього світу російський солдат буде уособленням зла та смерті. Найстрашнішим злочином російської армії стало вбивство дітей. У ході повномасштабного вторгнення російських військ в Україні загинуло 200 дітей, понад 360 – отримали поранення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у суботу, 16 квітня.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 105, Харківській – 88, Чернігівській – 54, Херсонській – 41, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Наголошується, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо встановлення кількості жертв у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Напередодні стало відомо, що російські військовослужбовці обстріляли один із районів Харкова.. Внаслідок обстрілу постраждали п'ять дітей, двоє з яких загинули, серед них 7-місячний малюк.

А 14 квітня на околиці смт Нововоронцовка на Херсонщині внаслідок детонації касетного снаряда отримав поранення 15-річний хлопець.

Загалом через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1018 навчальних закладів, з них 95 зруйновано повністю.

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